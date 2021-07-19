بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على عدد بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية

Advertisements
بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على عدد بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية
الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:44 م
أمل الحلفاوي
Advertisements
نجح فريق الأهلي الكروي الأول، في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه، قبل أيام، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.
ويوضح " الفجر الرياضي"، بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية، في السطور التالية:
- بطولات الأهلي الإفريقية:
حصد دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة، وكأس السوبر الإفريقي 7 مرات، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، بالإضافة إلى كأس الافروآسيوية مرة واحدة.
- بطولات الزمالك الإفريقية
حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس الافروآسيوية مرتين.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements