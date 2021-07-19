بعد التتويج بالعاشرة.. تعرف على عدد بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية





نجح فريق الأهلي الكروي الأول، في حصد لقب دوري أبطال إفريقيا، الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه، قبل أيام، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.





ويوضح " الفجر الرياضي"، بطولات الأهلي والزمالك الإفريقية، في السطور التالية:





- بطولات الأهلي الإفريقية:





حصد دوري أبطال إفريقيا 10 مرات، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة، وكأس السوبر الإفريقي 7 مرات، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات، بالإضافة إلى كأس الافروآسيوية مرة واحدة.





- بطولات الزمالك الإفريقية





حقق لقب دوري أبطال إفريقيا 5 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 4 مرات، وكأس الكونفدرالية الإفريقية مرة واحدة، وكأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس مرة واحدة، بالإضافة إلى كأس الافروآسيوية مرتين.



