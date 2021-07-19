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ميناء دمياط يتداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:16 م
بوابة الفجر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 31668 طن تشمل : 23670 طن فوسفات و 7998 طن رمل.

وأضاف المركز - فى بيان اليوم - أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 28735 طن تشمل: 2974 طن خشب زان و 3293 طن أبلاكاش و 4500 طن خردة و 5540 طن فول و 2318 طن عدس و 10110 طن زيت طعام .

وذكر البيان أنه بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 652 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و خرشوف و فاصوليا و بقدونس و بطاطا وورق عنب و خضار مجمد مشكل ) وحاصلات زراعية ( أعشاب و بصل و برسيم حجازى و ريحان و ثوم و بردقوش و كركديه ) و فواكه ( برتقال و عنب ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و السعودية وإيطاليا وأمريكا وإسبانيا وألمانيا وسلوفينيا وسنغافورة.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 455 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1185 حاوية مكافئة, ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 25014 طنا, بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3716 شاحنة.

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