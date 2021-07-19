أكلات العيد.. طريقة لذيذة لتحضير البرجر في المنزل

تعتبر اللحوم من الأكلات المفضلة في عيد الأضحى المبارك، خصوصًا أن لحم الأضحية تكون طازجة، لذلك يدقم موقع "لافام" طريقة لذيذة لتحضير البرجر في المنزل.





طريقة تحضير البرجر في المنزل





ولتحضير البرجر في المنزل كل ما عليكي فعلة هو احضار للحم المفروم مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع بيضة وبصلة صغيرة مفرومة وفص ثوم مفروم وملعقة صغيرة من الماسترد.









قومي بخلط البيض مع الماسترد في وعاء واخلطي اللحم مع الثوم والبصل والملح والفلفل جيدا وقلبي المزيج معا.





يمكن الأن تشكيل اللحم بالحجم المرغوب، والمفضل الدوائر (شكل البرجر المعروف).



