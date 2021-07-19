"هترجعي أحسن من الأول".. دينا الشربيني توجه رسالة دعم لـ ياسمين عبد العزيز

دعمت الفنانة دينا الشربيني، الفنانة ياسمين عبد العزيز، عقب مرورها بأزمة صحية في الأيام القليلة الماضية.



وكتبت "الشربيني" من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائله: "حبيبتي واختي قلبي معاكي وربنا يشفيكي في الايام المفترجه دى يا رب وترجعلنا احسن واجمل من الأول".



ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

