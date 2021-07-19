أهالي المنوفية: اعتدنا زيارة القبور في العيدين.. الأوقاف: غير مستحب

تشهد محافظة المنوفية، خلال وقفة عيد الأضحي، إقبالًا من الأهالي على زيارة الموتى وقراءة الفاتحة لهم وتوزيع الصدقات عند قبورهم، مظنة منهم أن في ذلك تسلية لهم، أو مغفرة.



وقالت فادية محمود إحدى الأهالي، إنها تحرص خلال وقفة كل عيد في زيارة قبر زوجها في مقابر مدينة العريش، لقراءة الفاتحة وتوزيع الصدقات على الفقراء، وتهذيب ونظافة القبر والمحيط الخاص به ورش المياه عليه.



وأضاف محمد مصطفى أحد الأهالي، أنه يحرص كل فترة وخاصة خلال وقفة العيد على زيارة قبر والده، مصطحبا والدته وزوجته وأبنائه، بجانب زيارة قبر والد ووالدة زوجته وعدد من أصدقائه واقاربه وقراءة الفاتحة.



ومن ناحيتها أكدت مديرية أوقاف المنوفية، أن زيارة القبور سُنة في أصلها، مستحبة للرجال، بينما زيارة القبور مستحبة للنساء عند الأحناف وجائزة عند الجمهور، ولكن مع الكراهة في زيارة غير قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لرِقة قلوبهن وعدمِ قدرتهن على الصبر.



أشارت المديرية إلى أنه ليس للزيارة وقت معين، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الله تعالى جعل الأعياد للمسلمين بهجة وفرحة، فلا يُستحب تجديد الأحزان في مثل هذه الأيام، فإن لم يكن في ذلك تجديد للأحزان فلا بأس بزيارة الأموات في الأعياد كما كانوا يُزارون في حياتهم في الأعياد.