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هاني رمزي يشوق جمهوره لحلقته اليوم مع لميس الحديدي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شوق الفنان هاني رمزي جمهوره لحلقته اليوم مع الإعلامية لميس الحديدي، وذلك من خلال صورة شاركها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب "رمزي" قائلا: "تابعوني انا وابطال مسرحية ابو العربي الساعة ٩ مساء في برنامج كلمة أخيرة مع لميس الحديدي".

يذكر أن آخر أعمال هاني رمزي كانت فيلم "قسطي بيوجعني" والذي قدمه مع كل من مايا نصري وحسن حسني ومصطفى أبو سريع وغيرهم، ومن إخراج إيهاب لمعي.

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