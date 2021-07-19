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كشف حساب محمود الخطيب مع الأهلي بعد التتويج بالعاشرة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه، قبل أيام، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في عقد رئيس النادي محمود الخطيب.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في السطور التالية كشف حساب محمود الخطيب مع الأهلي:

محمود الخطيب كان قد تولى رئاسة النادي الأهلي، يوم الأول من شهر ديسمبر عام 2017، أي قبل 4 سنوات من الآن.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الأربع سنوات، في حصد 9 بطولات محلية وإفريقية.

الأهلي حصد الدوري 3 مرات في عهد الخطيب، أعوام، "2017-2018 ،  و2018-2019، و2019-2020"، فيما توج بلقب كأس مصر مرة واحدة 2019-2020.

كما حصد كأس السوبر المصري، مرتين، أعوام 2017، و2019، فيما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا آخر عامين 2019 و 2020، بالإضافة إلى كأس السوبر الإفريقي النسخة الماضية.

ويضاف إلى هذه الإنجازات، برونزية العالم 2020.

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