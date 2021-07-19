موعد أولى مباريات ميلان في الدوري الإيطالي 2021 - 2022





أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جدول مواعيد الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويستضيف نادي ميلان نظيره فريق سامبدرويا ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الشهر المقبل.





ومن المقرر أن تنطلق مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز للموسم الجديد يوم 22 أغسطس ا لمقبل.





يذكر أن شبكة قنوات بي ان سبورت المشفرة فشلت فى الحصول على حقوق بث بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم حيث لم يتم إذاعة البطولة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



