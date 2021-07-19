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كريم محمود عبد العزيز يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأ الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره، بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال فيديو قديم لوالده محمود عبد العزيز.

وكتب كريم محمود عبد العزيز قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين وبخير
عيد سعيد".

وشارك كريم محمود عبد العزيز مؤخرا في فيلم "موسى" مع عدد من الفنانين منهم أسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضي، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى، وتدور أحداث العمل في إطار من التشويق والإثار حيث ينتمي لنوعية الأعمال الخيالية.

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