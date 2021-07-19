بهذه الطريقة يروج إياد نصار لمسرحيته الجديدة





روج الفنان إياد نصار لمسرحيته الجديدة "ياما في الجراب يحاوي"،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر"إياد" فيديو قصير من تتر المسرحيه،وعلق عليها قائلًا:"مسرحية ياما في الجراب ياحاوي قريبًا بداية الحجز من يوم الأربعاء 21 يوليو في القاهره والاسكندرية".



ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم يحيي الفخراني، كارمن سليمان، محمد الشرنوبي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان اياد نصار مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.