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عاجل.. آرسنال يعلن عن ثاني صفقاته الصيفية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي آرسنال، اليوم الإثنين، تعاقده مع لاعب وسط منتخب بلجيكا تحت (21 عاماً)، ألبرت سامبي لوكونغا، من أندرلخت في عقده طويل الأمد.

لم يذكر النادي اللندني القيمة المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها كلفت مبدئياً 15 مليون جنيه إسترليني (20.7 مليون دولار)، للاعب البالغ عمره 21 عاماً.

وبدأ لوكونغا مسيرته مع الفريق الأول لأندرلخت في 2017، بعد نشأته في أكاديمية النادي، وتألق موسم 2019-2020، وشارك في 26 مباراة في كافة المسابقات.

وشارك في التشكيلة الأساسية لأندرلخت بقيادة المدرب فينسن كومباني الموسم الماضي وخاض 37 مباراة في كافة المسابقات، كما سجل ثلاثة أهداف وصنع مثلها.

وقال ميكل أرتيتا مدرب أرسنال لموقع النادي على الإنترنت "ألبرت لاعب ذكي للغاية وأظهر نضجا كبيرا في أدائه خلال مراحل تطوره. لقد تدرب جيدا بقيادة فينسن كومباني وفريقه أندرلخت.

"أعرف فينسن جيدا وتحدث بشكل جيد للغاية عن ألبرت والتأثير الإيجابي الذي تركه في أندرلخت خلال المواسم الأخيرة.

"نثق في أن ألبرت جاهز للمرحلة التالية من تطوره ونتطلع للترحيب به كعضو جديد في تشكيلتنا".

وخاض لوكونجا سبع مباريات مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاما، واستدعاه روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب الأول في مارس اذار الماضي، لكنه كان بديلا دون أن يشارك.

ولوكونجا ثاني صفقات أرسنال في الصيف الحالي بعد مدافع بنفيكا البرتغالي الشاب نونو تافاريس الذي انضم للنادي اللندني الشهر الحالي.

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