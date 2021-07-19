القومي للبحوث: يجب أن تتناول السيدات لحوم بكميات أكبر من الرجال

قالت الدكتورة إيمان كامل، أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذية الإكلينيكية، إنه لا يجب أن نمتنع عن تناول نوع معين من الطعام، ولكن يجب تناول قدر مناسب.



وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن أقصى احتياج لجسم الإنسان من اللحوم هو 100 جرام يوميا، موضحة أن قطعة اللحم التي بحجم علبة الكبريت تحتوي على 25 جرام بروتين.



ولفتت أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث، إلى أن السيدات في حاجة إلى تناول اللحوم بقدر أكبر من الرجال، لتعويض ما تفقده شهريا من حديد، مضيفة أن فارق السعرات بين لحوم الضأن واللحوم البقرية ليست كبيرة.

