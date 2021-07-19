خبير سياسي: رئيس الوزراء الإثيوبي لم يستطع إخبار شعبه بفشل بلاده (فيديو)



قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، والخبير في الشؤون السياسية، إن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يستطيع إخبار الداخل الإثيوبي أن إثيوبيا فشلت في استكمال التعلية الخاصة بالسد الإثيوبي.



وأضاف "رسلان"، خلال لقاء خاص مع قناة "الغد"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي ذكر في رسالة لمصر والسودان أن الملء الثاني سيكون بحجم 13.5 مليار، وأن الإجمالي خلف السد سيصل لـ 18.5 مليار، وهو يعرف سلفًا أنه أمر مستحيل.



وأكد أن هناك فقدان كامل للمصداقية للطرف الإثيوبي، الذي يستخدم السد كمجرد آداة لتوظيف السياسة الداخلية التي تعاني انهيارات كبيرة بسبب ما يجري من حروب ومذابح يعلمها الجميع.

