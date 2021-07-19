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الزمالك مُهدد بخسارة كبرى صفقاته الصيفية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أصبحت صفقة إنتقال الكونغولي بن مالانجو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي إلى صفوف نادي الزمالك، مهددة بالفشل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء ذلك بسبب مغالاة نادي الرجاء المغربي، في طلباته المالية، من أجل الموافقة على بيع بن مالانجو، خلال الفترة المقبلة.

حيث عرض الزمالك الحصول على خدمات بن مالانجو مقابل مليون دولار، وهو ما رفضه الفريق المغربي، الذي تمسك بالحصول على 3 ملايين دولار.

وكانت هناك بعض التقارير الصحفية اامغربية التي أشارت إلى، أن نادي العين الإماراتي، يسعى للتعاقد مع بن مالانجو، مقابل 3 ملايين دولار، وهو العرض الذي يفوق عرض الزمالك المادي بمليوني دولار.

وقررت إدارة نادي الرجاء تأجيل مناقشة جميع العروض المقدمة للاعب الكونغولي لما بعد مباراة اتحاد جدة السعودي، في نهائي البطولة العربية للأندية، والمقرر لها 21 أغسطس المقبل على ملعب محمد الخامس.

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