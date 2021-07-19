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سمر مرسي تنتظر عرض كوكو شانيل على "شاهد"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تنتظر الفنانة سمر مرسي عرض مسرحية كوكو شانيل على منصة شاهد أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تشارك سمر في بطولة المسرحية مع النجمة الكبيرة شريهان، والذي تمثل المسرحية عودتها مرة أخرى بعد تغيب 20 عام.

والمسرحية صورت منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام، وتتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، ويشارك في المسرحية عدد كبير من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، هاني عادل، وغيرهما، تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري.

وكانت أخر أعمال سمر مرسي مسلسل "ونحب تاني لية"وهو من إنتاج سينرجي، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في البطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وكريم فهمي.

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