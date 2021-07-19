حمادة هلال.. يطرح كليب أغنية "أم أحمد"





طرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على اليوتيوب وهى بعنوان "أم أحمد".. قدم حمادة هلال فى الكليب فكرة بسيطة فى إطار جو من الكوميديا ساهمت في التخفيف من ضغوط الحياة، مع اول أيام عيد الأضحى المبارك ورسم الفرحة من خلال مشاركة مجموعة من الشخصيات التى تعيش فى الحياة ببساطة فى المجتمع الشعبى.. أغنية "أم أحمد" من كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد قماح، والكليب إخراج أحمد أشرف ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. وتقول كلمات الأغنية:..



أم احمد فى البلكونة تشوفها تقول طفلة صغنونة

بتزغرط ويا جاريتها للى قدروا يفرحونا

ايمن سواق مقطوره وفرحته عايزة لها صوره

كاتب فوق العربية يابلادى دائما منصوره

مينا الحلاق سهران ويا صحابه فى الدكان

كل يرقص كل يغنى كل الليله دى فرحان