ناجي الأسطا يشوق جمهوره لأغنية جديدة





شوّق الفنان اللبناني ​ناجي الأسطا​ الجمهور لأغنيته الجديدة، اذ نشر الاعلان الدعائي لها على حسابه الخاص، وعلّق عليها بالقول: "محضرلكن شيان شاء الله يعجبكن، قريبا".



وافتتح ناجي الأسطا منتجعاً سياحياً جديداً بإسم " Gaia "، في منطقة الكسليك في لبنان، وقد حضر الإفتتاح عدد من الوجوه المعروفة.



وساندته الممثلة اللبنانية نادين الراسي والفنانة نانسي نصر الله والشاعر اللبناني منير بو عساف والمايسترو إيلي العليا، كما حضر الإعلامي اللبناني طوني بارود، وسادت أجواء حماسية بوجود عدد كبير من المدعوين.

