مدير مكتبة الإسكندرية: أهنئ المصريين بالعيد واسأل الله التوفيق لبلادنا

هنأ الدكتور "مصطفى الفقي" المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، الشعب المصري العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك.





وقال الفقي أسأل الله أن يحمي مصر الكنانة دائما، وأسأله تعالى أن يوفق المسيرة الحكيمة للرئيس "عبد الفتاح السيسي"، من أجل استعادة مصر لمكانتها الدولية والإقليمية وبناء مصر القوية القادرة دائما علي حماية مصالحها.