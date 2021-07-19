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مصر تدين التفجير الإرهابي في مدينة الصدر العراقية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
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أدانت جمهورية مصر العربية التفجير الإرهابي، الذي وقع بمدينة الصدر العراقية، اليوم الإثنين، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.


وأصدرت وزارة الخارجية بيانا، أعربت فيه عن "بالغ استنكار مصر، وإدانتها للتفجير الإرهابي الآثم، الذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء العُزَّل"، كما تقدمت بخالص تعازيها لحكومة العراق وشعبه الشقيق، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر، الذي لم يتورع مرتكبوه عن اقتراف جُرمهم البغيض حتى في هذه الأيام الفضيلة.


وأعربت مصر عن صادق تمنياتها بأن يمُنَّ الله على المُصابين بالشفاء العاجل، مشددة على وقوفها الدائم بجوار العراق، فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.


 كما تجدد دعوتها لجميع الأطراف، إلى تغليب مصلحة العراق العُليا، وأن تنأى به عن أي تجاذبات، لا تصون مقدرات شعبه الشقيق.

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