Advertisements

حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
واس
Advertisements
 
استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة ، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات،
حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وبدأوا في التقاط الجمار ، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة ، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي .

وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

كان حجاج بيت الله الحرام قد شرعوا بعد غروب شمس اليوم الإثنين، بالتوجه إلى مشعر الله الحرام بمزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

كان نائب وزير الحج في السعودية  عبد الفتاح بن سليمان مشاط أكد أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، لافتًا إلى توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.

كانت قوافل حجاج بيت الله الحرام بدأت مع إشراقة صباح اليوم بالتوجه إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية بسبب فيروس كورونا.

وانطلق موسم حج هذا العام بإجمالي 60 ألف حاج من المتواجدين داخل المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مصير معاري الأهلي

منذ نصف ساعة

الزمالك مُهدد بخسارة كبرى صفقاته الصيفية

منذ ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكافئ "المقاتل" بعد تألقه في الفترة الأخيرة

منذ ساعتين

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ أقل من ساعتين

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

منذ ساعة و 7 دقيقة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 4 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ 33 دقيقة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:58 م

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

08:10 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

06:10 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس