حجاج بيت الله الحرام يستقرون في مشعر مزدلفة

استقر حجاج بيت الله الحرام في مشعر مزدلفة هذه الليلة ، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات،

حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وأدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وبدأوا في التقاط الجمار ، وسيبيتون هذه الليلة في مزدلفة ، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي .





وتعدّ هذه النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.





كان حجاج بيت الله الحرام قد شرعوا بعد غروب شمس اليوم الإثنين، بالتوجه إلى مشعر الله الحرام بمزدلفة، بعد أن أتموا الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.





كان نائب وزير الحج في السعودية عبد الفتاح بن سليمان مشاط أكد أن تفويج الحجاج إلى صعيد عرفات تم بسلاسة كبيرة، لافتًا إلى توفير مساحات كبيرة لحملات الحجاج في مزدلفة.





كانت قوافل حجاج بيت الله الحرام بدأت مع إشراقة صباح اليوم بالتوجه إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم وسط إجراءات صحية احترازية بسبب فيروس كورونا.



