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الزراعة: تحصين الماشية بنحو 2.7 مليون جرعة ضد الحمي القلاعية وحمى الوادي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 26 يونيو 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير أنه تم تحصين مليون 426 ألف و620 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 774 ألف و86 رأس أبقار، 415 ألف و173 رأس جاموس، 193 ألف و347 رأس أغنام، 44 ألف 14 رأس ماعز" حتى 14 يوليو 2021.

وتحصين مليون 357 ألف و871 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 711 ألف و293 رأس أبقار، 410 ألف و411 رأس جاموس، 190 ألف و207 رأس أغنام، 44 ألف و14 رأس ماعز، 1946 راس جمال" حتى 14 يوليو 2021 ايضاً.

وتناشد الهيئة العامة للخدمات البيطرية السادة المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.

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