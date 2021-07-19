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عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
وكالات
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حصت شبكة "روسيا اليوم" على معلومات جديدة حول انفجار العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم.

 

ونقل الشبكة الروسية عن قائد عسكري عراقي، أن انتحاريا فجر نفسه في سوق (الوحيلات) بمدينة الصدر في بغداد، مضيفا أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

 

وأشار القائد العسكري العراقي إلى أن انتحاريا دخل السوق عصر اليوم، وفجر نفسه وسط المدنيين.

 

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

 

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة الماسكة للأرض في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته المدينة.

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روسيا اليوم انفجار بغداد

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