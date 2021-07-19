القومي للبحوث يكشف نسب الكوليسترول باللحوم: حالات الجلطات تزداد بالعيد

قالت الدكتورة إيمان كامل، أستاذ ورئيس قسم الصحة بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذية الإكلينيكية، إن الـ 100 جرام في لحم الخراف تحتوي على 70 مللي جرام من الكوليسترول، بينما لحوم العجول تحتوي على نسبة أقل.

وحذرت من الإكثار من الملح في الطعام خاصة لمرضى الضغط، منوهة أن المستشفيات تشهد زيادة في استقبال حالات جلطات المخ والقلب بعد عيد الأضحى.



وشددت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الاثنين، على ضرورة أن يكون هناك طبق سلاطة يضم 5 ألوان على مائدة الطعام خلال أيام عيد الأضحى، حيث أنها ستساهم في تقليل امتصاص الدهون.وأشارت إلى أنه يجب تقليل حجم الدهون في اللحوم قبل طهيها، معلقة: "الدهون هى التي تقوم بسد الشرايين بعد ذلك".