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بسنت صيام: دوري بمسرحية "ليلتكم سعيدة" خضني

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:07 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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أكدت الممثلة بسنت صيام، أن والدها الفنان أحمد صيام كان رافض للتمثيل إلا انه وافق بعد ذلك، لأنه كان خائف بما يمر به الممثل خلال فترة عمله، مشددة على أن والدها أصطحب بها للمخرج خالد جلال للتدريب معه، منوهة إلى أن تجربتها مع خالد جلال اضافت لها كثيرًا.

وأشارت "صيام"، خلال حوارها مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنها تفاجئت من دور "الراقصة" في مسرحية "ليلتكم سعيدة"، إذ أن الشخصية ليس قريبة منها، إلا أنها ذاكرت كثيرًا وتعرفت على الشخصية بشكل كبير، مشيرة إلى أنها فرحت من توجيه المخرج لها.

وأضافت الممثلة بسنت صيام أنها تستعد للمسرح القومي قبلها بعامين ويتم التفرغ في "البروفات" والترتيب للمسرحيات، كما أن فترة تدريبها كانت تبتعد عن اصحابها لأشهر كثيرة من أجل الفن.

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