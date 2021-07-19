خالد جلال: مسرحية "ليلتكم سعيدة" الأنجح وايقاعها سريع.. كانت أونلاين وقصيرة



أكد المخرج خالد جلال، أنهم عملوا خلال الفترة الماضية مسرحيات أونلاين وقصيرة وتبث عن طريق قناة وزارة الثقافة وهي بتوجيهات من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، منوهًا إلى أن الفكرة بتحول القصص لمسرح وتحمست الدكتورة إيناس بها، كما أن المسرح القومي أعرق المسارح المصرية.



وأوضح "جلال"، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، مسرحية "ليلتكم سعيدة" من أنجح المسرحيات لأن ايقاعها سريع وهي تتحدث عن فترة الاربعينات، إذ أنهم اعتمدوا على قصة "مغنية الكورس"، مشيرا إلى أن الفكرة جاءت خلال فترة كورونا، إلا أن المقصة تعتمد على شخصيات، لكن تم تطوير الشخصيات وإضافة شخصيات أخرى.



وأضاف أنه كتب المسرحية من القصة الأصلية، مشددًا على أن هناك الكثير من الأنواع المسرحية القصيرة التي تُذاع عبر قناة وزارة الثقافة خلال فترة كورونا.