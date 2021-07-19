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عمر كمال يثير الجدل بحديثه عن حمو بيكا: مؤدي وليس مغني

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدث المطرب الشعبي عمر كمال، عن أزمة حدثت بينه وبين حمو بيكا، بسبب حلقته أمس مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال "كمال" من خلال لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" متحدثا عن حمو بيكا أنه "مؤدي" وليس "مغني"، ولكنه له نبرة صوت لا مثيل لها في مصر، ولكن "بيكا" غضب بسبب ذلك، واعتذر "كمال" لـ"بيكا"،وتابع قائلا: "أنا قصدي إنه يؤدي نوع معين من الغناء.

يذكر أن أخر أعمال عمر كمال الغنائية طرحه أغنية "أنا العريس"، مع مطرب المهرجاتات الشعبية حسن شاكوش، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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