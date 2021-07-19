محافظ بورسعيد يستقبل والد الشهيد الحمامي ويقدم له التهنئة





واكد أن الشهيد عبد الله الحمامي لقى ربه أثناء تأدية عمله وندعو أن يكتبه الله من الشهداء، حيث كان مثالًا للضابط المخلص لوطنه والذي يتفانى فى آداء عمله، ويتمتع بقدر كبير من المحبة والاحترام من زملاءه والمحيطين به.



وكان محافظ بورسعيد قد أصدر قرارًا بإطلاق اسم الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي، على إحدى مقرات إدارة مرور بورسعيد، مقدمًا العزاء لجميع أفراد الشرطة بإدارة مرور بورسعيد، داعيًا الله أن يحفظ أبناءنا من أفراد الشرطة، وأن ينعم على الوطن بالأمن والاستقرار الدائم.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأثنين، والد الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي بديوان عام محافظة بورسعيد، وقدم واجب العزاء لوالد الشهيد، داعيًا الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويكتبه من الشهداء.وقدم الغضبان التهنئة لأسرة الشهيد ملازم أول عبد الله الحمامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يُلهم أسرته الصبر والسلوان والرضا بقضاء الله.