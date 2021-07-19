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وصفات منزلية للحصول على شفاه وردية.. جربيها
الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:15 م
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يمكنك عزيزيتي الحصول على شفاة وردية من هلال خلطات طبيعية من مطبخك يمكنك تحضيرها في فترة الحجر المنزلي، فبعد وضع الخليط على شفتيك اتركيه مقدار 5 دقائق ثم اغسلي الشفاه بالماء الفاتر وستلاحظين النتيجة.
زيت اللوز
- دلكي شفتيك ببعض زيت اللوز.
- اتركيه عليهما دون غسل حتى صباح اليوم التالي
- عندما تستيقظين من النوم اغسليه شفتيك وستجدين لونها ورديا.
السكر والعسل وجوز الهند
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض
- ضعي شفتيك وابدأي بتدليكهما ثم غسلها بالماء الدافئ بعد خمس دقائق
شرائح الخيار
- قطعي نصف حبة خيار إلى شرائح، ومن ثم ضعي الشرائح على شفتيك وابدأي الضغط عليهما حتى يخرج الماء كله منها الى شفاهك.
لبن الزبادي
-قومي بتدليك الشفاه بلبن الزبادي.
- اتركي اللبن حتى صباح اليوم التالي دون أن تغسليه، وفي الصباح اغسليه بماء دافئ.
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