وصفات منزلية للحصول على شفاه وردية.. جربيها

يمكنك عزيزيتي الحصول على شفاة وردية من هلال خلطات طبيعية من مطبخك يمكنك تحضيرها في فترة الحجر المنزلي، فبعد وضع الخليط على شفتيك اتركيه مقدار 5 دقائق ثم اغسلي الشفاه بالماء الفاتر وستلاحظين النتيجة.





زيت اللوز





- دلكي شفتيك ببعض زيت اللوز.

- اتركيه عليهما دون غسل حتى صباح اليوم التالي

- عندما تستيقظين من النوم اغسليه شفتيك وستجدين لونها ورديا.





السكر والعسل وجوز الهند





- اخلطي المكونات مع بعضها البعض

- ضعي شفتيك وابدأي بتدليكهما ثم غسلها بالماء الدافئ بعد خمس دقائق









شرائح الخيار





- قطعي نصف حبة خيار إلى شرائح، ومن ثم ضعي الشرائح على شفتيك وابدأي الضغط عليهما حتى يخرج الماء كله منها الى شفاهك.





لبن الزبادي





-قومي بتدليك الشفاه بلبن الزبادي.