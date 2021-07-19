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عمر كمال: عمري ما قولت أنا نمبر وان

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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آثار الفنان عمر كمال جدل الجمهور عقب حلقته أمس مع الإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من برنامج "الحكاية" والمذاع على قناة "mbc مصر".

وأوضح "كمال" من خلال لايف له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا أنه متواضع، ولم يتكبر على زملائه كما أنه رغم النجاح الذي حققه لم يخرج ويقول "أنا نمبر وان".


وتابع "كمال" أنه لم يخطئ في حق أحد ولم يظهر في هذا اللايف للإعتذار بل لتوضيح بعض الأمور.


يذكر أن أخر أعمال عمر كمال الغنائية طرحه أغنية "أنا العريس"، مع مطرب المهرجاتات الشعبية حسن شاكوش، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

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