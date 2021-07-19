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مشروب طبيعي لعلاج الإسهال لدى الأطفال

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يتعرض الكثير من الأطفال إلى نزلات معوية، وخصوصًا في التقلبات الجوية وتغيير فصول السنة، ومن أبرز أعراضها الإسهال، ومن هنا يقدم موقع "لافام" ممشروب طبيعي يساعد الأطفال على التخلص منه.

مشروب شاي القرفة لعلاج الإسهال لدى الأطفال

له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركة الأمعاء التي لا تتسبب في تهيج بطانات الأمعاء، وبالتالي تهدئة المعدة، كما أن القرفة طاردة للغازات.


طريقة تحضير شاي القرفة لعلاج الإسهال لدى الأطفال

كوب من الماء المغلي، أضيفي ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو 2 من العصي الصغيرة من القرفة، واتركيها لبضع دقائق في الماء المغلي، وأضيفي القليل من الشاي الأحمر إلى الكوب وملعقة من عسل النحل، ويصبح المشروب جاهزاً لتناوله ولكن على كل أم معرفة أن طفلها لا يعاني من حساسية القرفة قبل إعطائه هذا المشروب.

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