مشروب طبيعي لعلاج الإسهال لدى الأطفال

يتعرض الكثير من الأطفال إلى نزلات معوية، وخصوصًا في التقلبات الجوية وتغيير فصول السنة، ومن أبرز أعراضها الإسهال، ومن هنا يقدم موقع "لافام" ممشروب طبيعي يساعد الأطفال على التخلص منه.





مشروب شاي القرفة لعلاج الإسهال لدى الأطفال





له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركة الأمعاء التي لا تتسبب في تهيج بطانات الأمعاء، وبالتالي تهدئة المعدة، كما أن القرفة طاردة للغازات.









طريقة تحضير شاي القرفة لعلاج الإسهال لدى الأطفال



