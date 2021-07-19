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استدعاء حاكم مصرف لبنان لاستجوابه في قضايا اختلاس

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
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أصدرت النيابة العامة التمييزية في لبنان، الاثنين، قرارا باستدعاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لاستجوابه كمدعى عليه في عدة قضايا، أبرزها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، والتزوير والإثراء غير المشروع.

وتوصل المحامي التمييزي، القاضي طنوس وبعد تحقيقا مكثفة مع سلامة إلى توافر شبهات حول حاكم مصرف لبنان بشأن عدة قضايا.


وكلفت النيابة العامة التمييزية الشرطة القضائية لتبليغ سلامة لموعد جلسة الاستجواب التي حددت بحسب المعلومات أوائل الشهر المقبل.

جدير بالذكر أن حاكم مصرف لبنان يتواجد في الوقت الحالي خارج البلاد.

وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من فتح تحقيقات في لبنان تتعلق بحاكم مصرف لبنان وثروته، وتتزامن مع تحقيقات اخرى تجرى في كل من سويسرا وفرنسا وبريطانيا.

 

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