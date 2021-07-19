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هاني رمزي: الراحل سمير غانم منفرد وملوش مثيل

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:43 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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نعى الفنان هاني رمزي، الفنان الراحل سمير غانم، كاشفا سر تنظيم وقفة حداد له، من أبطال مسرحيته الجديدة أبو العربي، "سمير غانم منفرد وملوش مثيل، مطلعش قبله ولا بعده، ومفيش حاجة هيبقى اسمها سمير غانم نامبر 2"، مهديا إياه المسرحية.

وأضاف "رمزي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، التي تقدم حلقة خاصة اليوم من برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، أن الفنان الراحل حفر اسمه في قلوب الجميع، وأنه فخور بالعمل معه لأنه كان شخصًا رائعا للغاية معقبًا: "حفر في قلوبنا وشخصياتنا كفنانين حاجات كتير جدا، اشتغلت معاه في بدايات حياتي، في فيلم سينمائي وكنت وجه جديد، لكنه احتضنني ووقف جنبي وسافرنا مهرجانات بعدها وأكلنا عيش وملح".

وأوضح: "ورغم نجوميته إلا أني محستش إنه أكبر مني، لأنه كان صديق كل الناس، ومتواضع لأبعد الحدود، كلنا تلامذته وكان أقل حاجة إننا نقف دقيقة حداد ونعلق صوره على واجهة المسرح وجوه المسرح والاستيدج، ونقوله يا رب يقدرنا إننا نبقى تلاميذك بجد".

وحول أكثر ما تعلمه من سمير غانم، قال "رمزي": "مفيش حاجة اسمها سن، سمير غانم مكنش بيعترف بسنه، وكان بيهزر مع الناس، عمري ما شفته مكشر في لحظة أو زعل من حاجة، مكنش عنده مشاكل، كان بيحب الناس الصغير قبل الكبير، وأنا بهدي له المسرحية دي وربنا يقدرنا دايما إننا نبقى تلامذته".

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