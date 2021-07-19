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"فيفا" يوقف 3 لاعبين روس بسبب المنشطات

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
وكالات
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قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، إيقاف ثلاثة لاعبين روس، لخرقهم لوائح مكافحة المنشطات.

تم إيقاف إيفان كنيازيف، وداريا ميشرياكوفا، عامين، بينما تقلصت فترة إيقاف فلاديمير أوبوخوف إلى 6 شهور، بعد اعترافه بالجريمة، وتقديمه مساعدة كبيرة أثناء التحقيق.

وكشف تحقيق جنائي أجراه "فيفا"، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، عن "أدلة دامغة"، على استخدام مادة محظورة في قضيتي كنيازيف وأوبوخوف، ومادة أخرى في قضية ميشرياكوفا.

وأوبوخوف (29 عاماً)، مهاجم سابق في منتخب روسيا للشباب، وخاض 21 مباراة مع روستوف في دوري الأضواء الروسي، بينما المدافع كنيازيف (28 عاماً)، بات صفقة مجانية بعد فترة قضاها مع زفيزدا بيرم في الدرجة الأدنى.

وأضاف "فيفا" في بيان: "بالنسبة للاعبين الثلاثة، فإن الإيقاف يشمل كافة أنواع المباريات الرسمية والودية والمحلية والدولية".

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