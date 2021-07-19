صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

حدد مسؤولو القطن الكاميروني مطالبهم المالية للتخلي عن خدمات مهاجم الفريق لامبرت جيمي أرينا، لصالح الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.





مفاوضات الأهلي لضم مهاجم القطن الكاميروني





كشف المتحدث الرسمي باسم القطن الكاميروني في تصريحات صحفية حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مهاجمهم الشاب: "لامبرت لازال شابا ونحن لن نمانع في رحيله لكننا سنبحث عن العرض الأكثر مناسبة للاعب ولسياسة النادي في الوقت الحالي."





وأضاف: "إدارة النادي حددت مبلغ 300 ألف دولار للاستغناء عن جيمي أرينا، وأعتقد أنه مبلغ ليس كبيرًا وذلك لتسهيل عملية بيعه".





وأكمل: "لا يوجد أي تواصل رسمي حتى الآن، مع الأهلي، ولكن تلقينا عروضًا أخرى وجاءت بعيدة عن المقابل المادي الذي حددته الإدارة للاستغناء عن لامبرت'.





و بشأن عقد اللاعب مع القطن أتم المتحدث الرسمي باسم نادي القطن الكاميروني: "يرتبط لامبرت بعقد يمتد حتى صيف 2024، ولا يوجد شرطًا جزائيًا في عقده."



