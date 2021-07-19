عاجل - برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني حسم مصير أحد نجوم الفريق في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة مستعد لبيع نجمه الأمريكي سيرجينو ديست بعد موسم واحد فقط مع النادي الكتالوني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة أخبر المقربين من الأمريكي سيرجينو ديست بأنهم سيستمعون للعروض المقدمة للنجم الأمريكي وأن بايرن ميونخ كان يرغب في الحصول عليه على سبيل الإعارة لكن برشلونة يريد البيع فقط.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي مهتم هو الآخر بنجم آياكس أمستردام الهولندي السابق لكن بصيغة الإعارة مع خيار الشراء.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرازيلي إيمرسون المنضم في الصيف الحالي من ريال بيتيس الإسباني يبدو أنه رهان برشلونة للمُستقبل بالنسبة للجبهة اليمنى.



