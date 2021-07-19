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الصين تخطط لإضافة 110 ملايين طن إلى طاقة إنتاج الفحم

الإثنين 19/يوليو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
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 قالت الصين اليوم الإثنين إنها تخطط لإضافة حوالي 110 ملايين طن سنويا إلى طاقة إنتاج الفحم في النصف الثاني من 2021 لتلبية طلب متزايد على الوقود الأحفوري.

وقالت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح في بيان “حاليا، توجد طاقة إنتاجية تزيد على 40 مليون طن قيد مراجعات حكومية تمهيدا للموافقة عليها، في حين أن حوالي 70 طنا قيد الإنشاء وسيجري تدشينها قرييا”.

وأضاف أكبر مستهلك للفحم في العالم أكثر من 140 مليون طن سنويا إلى طاقة تعدين الفحم في النصف الأول من هذا العام.

وتحث بكين شركات التعدين على تسريع إنشاء طاقة تعدينية إضافية وزيادة الإنتاج وسط ارتفاع حاد في أسعار الفحم وطلب قوي من القطاعين الصناعي والسكني.

وقالت الأسبوع الماضي إنها ستفرج عن أكثر من عشرة ملايين طن من الفحم من احتياطياتها لتهدئة السوق.

وارتفع مجمل استهلاك الكهرباء في الصين 16% في الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

لكن إنتاج الفحم هبط 5% على أساس سنوي في يونيو في ظل تشديد عمليات التفتيش لضمان السلامة بقطاع التعدين في أرجاء البلاد بعد حوادث متكررة في مناجم.

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