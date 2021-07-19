ظافر عابدين يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الاضحى





نشر الفنان ظافر عابدين فيديو له،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يهنئ من خلاله جمهوره بمناسبة عيد الاضحى



علق "ظافر"قائلًا:"عيد سعيد إن شاء الله دايما تكونوا مع عائلتكم وأحبابكم".



والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان ظافر عابدين مسلسل "عروس بيروت"، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يتعرف على فتاة بالصدفة ويغرم بها، لكن والدته تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة، من بطولة ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وسامي أبو حمدان وفائق عرقسوسي وليا مباردي ورشا مهدي ومحمد الأحمد وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ولينا حوارنة وضحى الدبس، وتم إنتاجة في لبنان وتركيا.