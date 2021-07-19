Advertisements

ظافر عابدين يهنئ جمهوره بمناسبة عيد الاضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:47 م
بوابة الفجر
منار داود
Advertisements


نشر الفنان ظافر عابدين فيديو له،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" يهنئ من خلاله جمهوره بمناسبة عيد الاضحى

علق "ظافر"قائلًا:"عيد سعيد إن شاء الله دايما تكونوا مع عائلتكم وأحبابكم".

والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنان ظافر عابدين مسلسل "عروس بيروت"، وتدور أحداث المسلسل حول شاب يتعرف على فتاة بالصدفة ويغرم بها، لكن والدته تقف حاجزًا بينهما، بسبب شخصيتها المتسلطة، من بطولة ظافر عابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وسامي أبو حمدان وفائق عرقسوسي وليا مباردي ورشا مهدي ومحمد الأحمد وفارس ياغي وأيمن عبد السلام ولينا حوارنة وضحى الدبس، وتم إنتاجة في لبنان وتركيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ 33 دقيقة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ نصف ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 6 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

"عروس بيروت" يثير ضجة على الإنترنت!

ظافر العابدين: هذه أسباب قبولي بطولة "عروس بيروت"

نيللي كريم تنشر صورة لها مع ظافر العابدين: "رجع تحت السيطرة"

بعد نجاح "عروس بيروت".. هكذا عاد ظافر العابدين لـ"تحت السيطرة"! (صور)

صور جديدة لظافر العابدين من كواليس "عروس بيروت".. وجمهوره يغازله!

صدام حاد بين تقلا شمعون وكارمن بصيص في عروس بيروت لهذا السبب!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

08:10 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان