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عوائد السندات منطقة اليورو تهبط لمستوى قياسي مع مخاوف كورونا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
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هوت العوائد الحقيقية للسندات في منطقة اليورو اليوم الاثنين، إلى مستوى قياسي منخفض جديد وسط قفزة في الإصابات بفيروس كورونا تهدد التعافي الاقتصادي.

والعوائد الحقيقية تمثل تكلفة الاقتراض بعد استبعاد آثار التضخم.

وهبط العائد المعدل وفق التضخم لمنطقة اليورو ككل إلى سالب 1.54% اليوم.

وقال محللون إن انهيار العوائد الحقيقية يظهر أن المستثمرين يراهنون على السخاء الشديد للبنك المركزي الأوروبي سيستمر إذا احتاج الاقتصاد إلى مزيد من الدعم.

وفي ألمانيا، المُصدر القياسي للديون في منطقة اليورو، هبط عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات المرتبط بالتضخم إلى سالب 1.686% وهو الأدنى منذ أغسطس 2019، بحسب بيانات رفينيتيف.

وتهبط العوائد الحقيقية أيضا في الولايات المتحدة حيث تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات المرتبط بالتضخم إلى سالب 1.092%، وهو الأدنى منذ يناير.

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