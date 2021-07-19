Advertisements

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع سعر الدولار

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
Advertisements

انخفضت أسعار الذهب الاثنين 19 يوليو إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.20% إلى 1807.30 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو تموز عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتسجل عند التسوية 1809.20 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.38% إلى 25.05 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 1.25% إلى 2597.00 دولارا، وهبط البلاتين 3% إلى 1068.50 دولار.

أخبار تهمك

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ نصف ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

08:10 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان