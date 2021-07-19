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كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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رفض المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فكرة التخلي نهائيا عن ثلاثة لاعبين بأعينهم في الميركاتو الصيفي المقبل.

كارتيرون يرفض رحيل المثلوثي وأوباما وجنش

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون يرفض رحييطل يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، الذى تلقى عرضًا من نادى الحزم السعودي لاستعارته لمدة موسم.

وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي يرفض أيضا فكرة التخلي عن خدمات حمزة المثلوثي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية عن اقتراب رحيل التونسي بسبب عدم قناعة المدرب بقدراته الفنية.

وأتم المصدر موضحا أن المدير الفني لفريق الزمالك رفض عرض فاركو الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز للتعاقد مع الحارس محمود عبد الرحيم جنش بنهاية الموسم الجاري.

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