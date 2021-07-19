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"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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قام حزب مستقبل وطن بالشواشنة في محافظة الفيوم بتوزيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك على المستحقين من أهالي بقرى المركز وتوابعها. 

وجاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتفعيلًا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن لتخفيف العبئ عنه ودعم الأسر الأكثر أحتياجا في محافظة الفيوم تحت رعاية النائب عبد القادر الجارحي امين الحزب بمحافظة الفيوم.

ومن ناحيته قال أمين الحزب في المركز أن ذلك الإجراء يأتي في إطار السياسة التي ينتهجها الحزب لدعم الأهالي وخصيصًا البسطاء منهم من مختلف القرى والمراكز، من خلال توفير المساعدات وإطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة " التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقامت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز الفيوم بتوزيع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذلك على المستحقين تحت إشراف أسامة الخولي أمين المركز، فؤاد ابو السعود وأمين تنظيم المركز، وأمناء مساعدي المركز وهيئة مكتب المركز وأمناء الأمانات النوعية بالمركز.

وتم توزيع اللحوم بقري الشواشنة من خلال قيام فرق عمل لأمانة الحزب بالمركز بالمرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجًا.
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم
"لحوم أضاحي" من مستقبل وطن لأهالي الشواشنة ومركز الفيوم

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مصر مستشار إيراني حزب مستقبل وطن الفيوم

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