تفاصيل اكتشاف سفينة حربية أثرية هي الثانية من نوعها عالميًا





وقال، إن خليج أبو قير البحري يحتوي على عدد كبير من الآثار الغارقة، والتي تتميز بتنوعها، خاصة أن هناك مجموعة من الموانئ بهذه المنطقة تحتوي على عدد كبير من المراكب الغارقة، والكشف عن ماهية هذه السفن في حاجة لدراسات مطولة"



وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المركب كان بوضع رأسي تحت الماء، وكانت هناك صعوبة كبيرة في اكتشافها.





والميزة في هذه السفينة هنا أنها ذات طراز حربي، وكانت تستخدم مجاديف وشراع، فحركتها كانت سريعة، وهي الثانية المكتشفة أثريًا على مستوى العالم من حيث الطراز.



ولفت إلى أن هناك الكثير من المراكب الغارقة في أبو قير، بسبب الحركة التجارية في هذه المنطقة على مدى العصور، وطرازها مزيح ما بين المصري واليوناني.



علق إيهاب فهمي، رئيس الإدارة المركزية للآثار الغارقة، على اكتشاف سفينة حربية من العصر البطلمي تحت مياه خليج أبي قير في الإسكندرية.