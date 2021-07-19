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البرلمان العربي يدين الحادث الإرهابي ببغداد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء اليوم الاثنين، حيث أسفر الحادث عن سقوط عدد من المدنيين الأبرياء ما بين قتلى وجرحى.

كما أعرب البرلمان العربي عن تضامنه ووقوفه التام مع جمهورية العراق قيادة وحكومة وشعبًا، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكدًا موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه، والتصدي لأية جهة تحاول المساس بأمنه وسيادته، والتدخل في شؤونه الداخلية لزعزعة الأمن والاستقرار فيه.

وتقدم البرلمان العربي بخالص تعازيه لحكومة العراق وشعبه، ولذوي ضحايا هذا الهجوم الغادر في هذه الأيام المباركة واستباحة دماء الأبرياء وترويع الآمنين وهو أمر ترفضه كافة الشرائع السماوية والقيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية.

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