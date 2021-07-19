أحمد كريمة: صلاة العيد فرض كفاية ولا يجوز للسيدات وضع العطر

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر الشريف، إن صلاة عيد الأضحى فرض كفاية عند للحنابلة، وهو أمر هام للغاية في ظل أزمة كورونا، لأن فرض الكفاية يسقط عن الآخرين إن قام به البعض.



وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، في التلفزيون المصري، مساء الاثنين، أنه لا يوجد مانع في الأخذ برأي الحنابلة خلال أزمة كورونا، وهو ما يعني أنه لا بأس من صلاة عيد الاضحى في المنازل خوفًا من انتشار الفيروس.



ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن النساء لا يحق لها التطيب خارج منزل الزوجية، والرجال عليهم أن يغتسلوا ويتطيبوا في عيد الأضحى.

