أستاذ صحة: وفيات كورونا ستقل بنسبة 88 % في هذه الحالة (فيديو)





شدد الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا خلال تجمعات عيد الأضحى المبارك خاصة في ظل وجود كبار السن.نسبة الوفيات ستقل بنسبة 88 % في هذه الحالةوقال "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، إ ن 4 % فقط من الشعب المصري تم تطعميهم بلقاح كورونا، وهم ما سيسهم في انخفاض المعدل الوبائي، متوقعًا أن الموجة الرابعة ستكون في نهاية سبتمبر وستستمر لمدة شهرين ونصف، و إذا ما وصلت نسبة من حصلوا على اللقاح إلى 10 % بحلول شهر سبتمبر ستنخفض نسبة الوفيات بدرجة كبيرة في الموجة الرابعة، وإذا وصلت إلى 20% ستقل نسبة الوفيات بنسبة 88%، فرصة الإصابة بين أفراد الأسرة الذين حصلوا على اللقاح تصل إلى 5%.نحذر من التعرض المباشر للشمسوحذر عنان من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر تجنبًا للإصابة بضربات الشمس والتي ينتج عنها أعراض تشبه كورونا، "وكما توجد كورونا في القاهرة فهناك كورونا بالساحل"، ويجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمصايف، حيث أن هناك تكدس عالي في الأسواق بالمدن الساحلية.