Advertisements

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-7-2021.. تراجع في أول أيام عيد الأضحي المبارك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
Advertisements
تراجعت أسعار الذهب في أول تعاملات عيد الأضحي المبارك اليوم الثلاثاء، ليخسر المعدن الأصفر نحو جنيهان فى الجرام مع وجود حالة من الرواج فى البيع والشراء فى الصاغة خلال الفترة الحالية.


أسعار الذهب في في مصر:

سجل سعر الذهب في مصر، اليوم، عيار (18) سجل 677.25 جنيها للجرام، وعيار (24) سجل 902.75 جنيهات للجرام، والذهب عيار (21) يبلغ 790 جنيها، وبلغ جنيه الذهب 6320 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:


انخفضت أسعار الذهب الاثنين 19 يوليو إذ فضل المستثمرون الدولار ملاذا وسط مخاوف من أن انتشار السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورنا قد يثبط التعافي الاقتصادي العالمي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.20% إلى 1807.30 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن هبط في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوياته منذ 13 يوليو تموز عند 1801.46 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتسجل عند التسوية 1809.20 دولار للأونصة.

وارتفع الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويكافح العديد من البلدان، لا سيما في آسيا، لكبح جماح السلالة دلتا شديدة العدوى لفيروس كورونا، وقد اضطرت إلى اتخاذ تدابير الإغلاق.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.38% إلى 25.05 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 1.25% إلى 2597.00 دولارا، وهبط البلاتين 3% إلى 1068.50 دولار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ نصف ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 22 ساعة

كارتيرون يرفض رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ ساعة

عاجل - برشلونة يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 10 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ نصف ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شبكة روسية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار بغداد

منذ ساعتين

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-4-2021.. المعدن الأصفر يوقف رحلة الصعود

أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر المبارك.. المعدن الأصفر يفقد 6 جنيهات بالمستهل

انخفاض أسعار الذهب قبل عطلة الصاغة في مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم الأحد 13 يونيه 2021

سعر الذهب اليوم الأحد 13-6-2021 في مصر

مع تراجع السعر العالمي.. الذهب المحلي يفقد جنيهين

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

10:31 م

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

08:10 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان