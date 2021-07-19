بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

اختار الأسطورة البرازيلية بيليه، أفضل 10 لاعبين فى العالم عبر التاريخ، وذلك فى تصريحات إعلامية أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية.

استبعد الأسطورة البرازيلية منها الثنائي ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

وقال بيليه: "أفضل 10 لاعبين في التاريخ؟، مارادونا، دي ستيفانو، تراباتوني، غارينشا، كرويف، بيكنباور، ألبرتو، زيدان، رونالدو، إنييستا".

وأضاف بيليه، "نعرف أن كريستيانو وميسي مذهلان، ويبدو المستقبل مشرقاً لمبابي".

وتابع الأسطورة البرازيلية: "دي ستيفانو كان اللاعب الأكثر اكتمالاً فى عصره، كانت رائعة إنه لأمر مخزٍ أنه لا توجد مقاطع فيديو كافية لأدائهم، لأنه بالتأكيد سيكون أكثر شعبية، إنها واحدة من تلك التى يمكن اعتبارها الأفضل".

وأشار بيليه إلى أن رودريغو وفينيسيوس جزء من المستقبل، إنهما يتعرضان لضغط كبير، ويتعاملان مع الأمر، أعتقد أنهما يمكن أن يكونا ناجحين للغاية، سوف يستمران فى النمو، سيحدد موقفهما ونجاحهما فها قادران على القيام بأشياء كبيرة".

وشدد بيليه على أن ميسي هو الأفضل في الوقت الحالي، لكني أستمتع بمشاهدة كريستيانو، نحن محظوظون، قد لا نرى أبداً أفضل اثنين فى ذات العمر يتواجهان مرة أخرى، دعونا نستمتع بهما".

واختتتم: "الضغط من أجل الفوز هو جزء من تاريخ ريال مدريد، وتوقعات لجميع المدربين، وقام زيدان بعمل مثالي، من الصعب أن تكون ناجحاً طوال الوقت، أبقى ريال مدريد في القمة، وهذا ليس بالأمر السهل".