حمو بيكا يعلن عن تواجده في النيابة بسبب شجار الساحل الشمالي

علق مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على الفيديوهات التي انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول تشاجره مع عدد من الأشخاص في الساحل الشمالي.



وقال "بيكا" من خلال لايف شاركه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ما حدث هو حادث بالسيارة، وشجار بدأ من ناحية الأشخاص الآخرين، وبالتالي كان ما صدر من أصدقائه رد فعل.



وأضاف أنه ذهب إلى النيابة، في هذا اليوم بسبب ذلك الشجار ولكنه تنازل عن المحضر، وتراضى الثنائي ولا توجد أي مشكلة بينه وبين الطرف الآخر الآن.