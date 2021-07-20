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أسعار الدولار في البنوك بأول أيام عيد الأضحي اليوم الثلاثاء 20-7-2021

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 12:11 ص
أسعار الدولار
أسعار الدولار
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استقرت أسعار الدولار في مصر مع تعطل البنوك في أول أيام عيد الأضحي المبارك اليوم الثلاثاء، بعد أن أعلن البنك المركزي عن عمل البنوك الأحد على عكس باقى الوزارات والهيئات الحكومية التى بدأت أجازتها من يوم السبت بقرار رئاسي وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر:

سعر الدولار في البنك المركزي

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

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