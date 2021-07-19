عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة





إقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي من الحصول على واحد من أبرز الصفقات التي يرغب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من الحصول عليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وجدد مسؤولو نادي القطن الكاميروني المطالب المالية الخاصة بالتخلي عن لامبرت جيني أرينا واحد من أبرز لاعبي الفريق والذي تحوم الأنباء حول رحيله للأهلي المصري.





وحددت الإدارة الكاميرونية مبلغ 300 ألف دولار من أجل الأستغناء عن اللاعب على الرغم من عدم وجود أي تواصل رسمي من الأهلي حتى الآن لكن المصادر تفيد بحاجة القلعة الحمراء في الحصول على خدماته.





يُذكر أن اللاعب يعد من أبرز اللاعبين في القارة السمراء حيث تألق مع فريقه الكاميروني في بطولة الكونفدرالية الافريقية بعد أن خاض معهم أربعة عشر مواجهة سجل خلالها سبعة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.